شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تثمّن جهود مجموعة "تحقيق السلام في السودان" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي بالجهود التي تبذلُها مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان".
وتتولى المجموعة جهود تخفيفِ مُعاناة الشعب السوداني، وإنقاذ الأرواح، وتحقيقِ وقف دائم للأعمال العدائية.
كما ثَمّنت الرابطة للمجموعةِ التزامَها بإنقاذ الشعب السوداني، ومواصلتَها العمل في إيصال المساعداتِ الإنسانية وحماية المدنيين، ومُبادرات وقف النار، وإنهاء الحرب في السودان.
كما تتكون من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعمل انطلاقًا من إعلان جدة، وتحت رعايةِ المملكة العربية السعودية.
وتتولى المجموعة جهود تخفيفِ مُعاناة الشعب السوداني، وإنقاذ الأرواح، وتحقيقِ وقف دائم للأعمال العدائية.
تخفيف معاناة الشعب السودانيوأَعْرَبَ أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عن دعم الرابطة الكامل وتثمينِها الكبير لجهود المجموعة.
كما ثَمّنت الرابطة للمجموعةِ التزامَها بإنقاذ الشعب السوداني، ومواصلتَها العمل في إيصال المساعداتِ الإنسانية وحماية المدنيين، ومُبادرات وقف النار، وإنهاء الحرب في السودان.
مجموعة "تحقيق السلام في السودان"وتتكون المجموعة من: المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السويسري، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية.
كما تتكون من الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتعمل انطلاقًا من إعلان جدة، وتحت رعايةِ المملكة العربية السعودية.