شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات العدوان.. 56 شهيدًا في قصف جديد على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة اليوم إلى 56 شهيداً وعشرات الجرحى.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 45 فلسطينياً في القصف الإسرائيلي على منازل وخيام للنازحين في مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة. خان يونس وأشارت إلى أن الطواقم الطبية انتشلت العديد من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة حمد السكنية وبلدة القرارة بمدينة خان يونس، بعد تراجع دبابات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المنطقة، التي شهدت على مدار الأيام الماضية مجازر مروعة بحق النازحين، وتدمير مربعات سكنية بأكملها.

في سياق متصل، أفادت مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، باستشهاد 11 فلسطينياً اليوم في النصيرات والبريج ودير البلح، إثر قصف مكثف للاحتلال الإسرائيلي، على منازل وتجمعات للفلسطينيين.