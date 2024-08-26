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الخليج اليوم .. بتوجيه من القيادة.. الأمير خالد بن سلمان يلتقي أمير دولة قطر

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بتوجيه من القيادة، التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لسموه ولحكومة وشعب دولة قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل أمير دولة قطر تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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