شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات إثر مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى في إذنا غرب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة إذنا غرب الخليل.

وذكرت وفا، أن قوات الاحتلال أطلق الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا.



من ناحية أخرى، تجمع مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، بالقرب من بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفا، بأن عشرات المستعمرين تجمعوا عند المدخل الغربي لتقوع، رافعين أعلام دولة الاحتلال.



من جانبه، أشار الناشط الشبابي مصطفى البدن إلى أن المستعمرين أغلقوا المدخل الغربي للبلدة، والشارع الرئيس، وهاجموا مركبات المواطنين.