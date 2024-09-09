شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطعت، مساء اليوم الأحد، خدمة الاتصالات والإنترنت عن مناطق وسط وجنوب قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بانقطاع خدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت عن المناطق الوسطى والجنوبية من قطاع غزة جراء عمليات التدمير لأبراج الإرسال والتقوية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



بدورها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تواجه صعوبة في التواصل مع غرفة عمليات الطوارئ في قطاع غزة، نتيجة تضرر شبكات الاتصالات.



يشار إلى أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر اكتوبر 2023، تتعمد قوات الاحتلال قطع خدمة الاتصال والانترنت عن قطاع غزة وتمنع الطواقم المختصة من إصلاحها، لحرمان المواطنين من التواصل فيما بينهم ومنع الصحفيين من نقل وتغطية الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا في القطاع.