شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب بالرصاص الحى والاعتداء على آخر خلال اقتحام الاحتلال نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، الليلة، شاب بالرصاص الحي، وآخر بجروح بعد اعتداء بالضرب تعرض له خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الانباء الفلسيطنية، بأن شاباً (18 عاماً) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، خلال انسحاب الاحتلال من مخيم بلاطة، عبر شارع القدس.

وأضافت المصادر أن شابا (23 عاما) أصيب باعتداء بالضرب خلال مداهمة الاحتلال منازل المواطنين في المخيم قبل انسحابه منه.