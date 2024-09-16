شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهجوم الإرهابي.. رابطة العالم الإسلامي تؤكد التضامن مع الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة، استنكرت خلاله الرابطة هذه الجريمة الإرهابية الشنيعة التي راح ضحيتها العشرات، مجددة موقفها المدين بشدة للعنف والإرهاب بكل صوره وذرائعه.

أمن البلاد واستقرارها

وأعربت الرابطة، باسم مجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن التضامن التام مع الصومال وشعبها، في مواجهة كلِ ما يهدد أمن البلاد واستقرارها.

وقدمت تعازيها الخالصة لذوي الضحايا ومواساتها للمصابين، مع دعاء الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.



18 قتيلًا

وقُتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في هجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية مقديشو، وفقًا لما أفادت به الشرطة.

وأوضحت الشرطة الصومالية أن مسلحي حركة الشباب الإرهابية نفذوا الهجوم بتفجير قنبلتين في حي كاهدا.

وأضافت أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 10 أشخاص آخرين، فيما جرى إخفاء القنابل في شارع شهير بالعاصمة.