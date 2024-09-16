شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة محاولة اغتيال الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.



وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الأحد - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية جزر القمر ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، متمنيةً الشفاء العاجل لرئيس جزر القمر، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.