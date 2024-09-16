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البحرين تدين محاولة اغتيال رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة محاولة اغتيال الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة.


وأعربت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية الأحد - عن تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية جزر القمر ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، متمنيةً الشفاء العاجل لرئيس جزر القمر، ولشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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