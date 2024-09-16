شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سعودية- أمريكية لتعزيز التعاون بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد القوات السعودية المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، مع نائب القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الفريق البحري تشارلز كوبر، والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز الشراكة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين ناقشا -خلال لقائهما اليوم الأحد في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض- عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.