شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس وقرية تل جنوب غرب نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وسط إطلاق نار كثيف، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.



في سياق متصل، أفاد رئيس مجلس قروي الشهداء خالد وشاحي، بأن جرافات الاحتلال الإسرائيلي جرفت المدخل الرئيس للقرية ودوار الشهداء الذي يؤدي لمدينة جنين وقريتي بير الباشا وبرقين وبلدة قباطية، ودمرت خطوط المياه في الموقع.

في السياق، هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال، منازل الفلسطينيين في منطقة "هريبة النبي" بمسافر يطا، وسرقوا عددا كبيرا من الأغنام بعد أن احتجزوا عائلاتهم وأجبروها على التجمع في غرفة واحدة، وفتشوا المنازل وحظائر الأغنام وألحقوا بها أضرارا جسيمة.