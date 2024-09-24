شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف مطارات عسكرية في إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اللبناني عصر اليوم "الثلاثاء" مطارات عسكرية في إسرائيل برشقات صاروخية.

وذكر التليفزيون اللبناني في نبأ عاجل،أن صواريخ حزب الله وصلت لمطار مجيدو العسكري ومطارات رامات ديفيد وقاعدة عاموس.



من جانب آخر أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض،بأن الوزارة سجلت 558 قتيلا بينهم 50 طفلا و94 إمرأة و4 مسعفين جراء الغارات الإسرائيلية، و1835 جريحا منهم 16 جريحا من المسعفين ورجال الإطفاء، استقبلتهم 54 مستشفى.

