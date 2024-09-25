شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق يعقدون اجتماعًا في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ومصر بدر عبدالعاطي، والعراق فؤاد حسين، اجتماعًا في نيويورك، أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع، مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي، وذلك تحضيرًا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة. تصعيد خطير

تناول الوزراء التصعيد الخطير الجاري في المنطقة، حيث شددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كما أدانوا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.