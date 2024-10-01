الامارات | منصور بن زايد: سيظل التعليم طريقنا لتحقيق طموحاتنا

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن زايد: سيظل التعليم طريقنا لتحقيق طموحاتنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «اعتماد رئيس الدولة (اليوم الإماراتي للتعليم) يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ التعليم ركيزةً أساسيةً للتنمية والتقدم، ويؤكد الحرص على تعزيز دور المعرفة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة.. سيظل التعليم طريقنا لتحقيق طموحاتنا في كل المجالات».
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