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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم مستوطنون اليوم الخميس باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأعلنت دائرة الأوقاف في القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من خلال مجموعات وسط انتشار مكثّف لقوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة قي القدس.

اقتحام باحات المسجد الأقصى

في سياق متصل هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا ومنشآت زراعية في الأغوار الشمالية.
وجاء ذلك ضمن عمليات التهجير القسرى للفلسطينيين، من منطقة الأغوار والتي يقابلها تكثيف الاستيطان والتهويد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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