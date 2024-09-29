شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يقصف الضاحية الجنوبية في بيروت مجددًا والان نبدء بالتفاصيل

هجمات على بيروت

الدمام - شريف احمد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت إنه قصف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مجددا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.وبحسب تقارير أولية من لبنان، تعرضت منطقة الشياح للقصف. ولم ترد معلومات في البداية عن الأضرار أو الضحايا جراء الهجوم.وشن جيش الاحتلال هجمات بشكل متكرر على المنطقة الواقعة جنوبي بيروت منذ أمس الجمعة. وتعد المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية، معقلا لحزب الله.وفر عشرات الأشخاص من المنطقة منذ بدء الهجمات واسعة النطاق.