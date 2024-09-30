شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 41 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن قوات الاحتلال الإسرئيلي اعتقلت خمسة فلسطينيين من مدينة نابلس، حيث اقتحمت المنطقتين الشرقية والغربية من المدينة، ومخيم عسكر القديم شرقا، حيث اندلعت مواجهات هناك، ولم يبلغ عن إصابات، واعتقلت شقيقين بعد مداهمة منزلهما في المخيم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق المخفية ورفيديا، ونابلس الجديدة في المدينة، وأطلقت القنابل الصوتية، وحطمت صرح الشهداء في منطقة المخفية، وداهمت عددا من البنايات السكنية، وعاثت بها خرابا، قبل أن تعتقل 3 شبان من منطقة نابلس الجديدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، شابين من مدينة قلقيلية بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما، واقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وانتشرت بعدة أحياء، منها: مطب العبرة، والشارع الغربي، وحي كفارسابا، كما أطلقت قنابل ضوئية قرب حي "العدس"، جنوب قلقيلية، كما اعتقلت عشرة فلسطينيين، واستدعت طفلين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، بالإضافة لاعتقالها خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، بعد دهم وتفتيش منازلهم، وتفتيشهم، كما اعتقلت شابين من طولكرم،عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.