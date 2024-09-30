شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الشعبية الفلسطينية تعلن مقتل 3 من عناصرها فى غارة الكولا ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم مقتل 3 من عناصرها فى الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا ببيروت، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية اليوم بارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الكولا وسط بيروت إلى 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وقالت وسائل إعلام لبنانية اليوم إن الشخصية المستهدفة فى الغارة الإسرائيلية على شقة سكنية وسط بيروت هو القيادى بالجبهة الشعبية "نضال عبد الخالق"، مشيرة إلى أن الأنباء الأولية تتحدث عن وصول 4 جثث لقادة فى "الجماعة الإسلامية فى لبنان إلى مستشفى المقاصد.

وقالت شبكة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها أن هناك أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية فى لبنان وليس قيادى من حزب الله.

أكدت وسائل إعلام لبنانية سقوط قتيلين فى الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا فى بيروت، مشيرة إلى أن المستهدف فى غارة الكولا قيادى فى الجماعة الإسلامية.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية إن الغارة الإسرائيلية التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة الكولا ببيروت استهدفت شقة سكنية.

وقالت وكالة رويترز إن الغارة الإسرائيلية على منطقة الكولا فى بيروت هى أول قصف داخل حدود المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة فى لبنان استشهاد 109 وإصابة 364 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على البلاد أمس الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور ناصر ياسين، استشهاد 1640 شخصاً، وإصابة 8408 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضى.