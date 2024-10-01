شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية في جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية "محدودة" في جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية مساء الاثنين، إن ما مجموعه 95 شخصا قتلوا وأصيب 172 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.

وأفادت الوزارة بمقتل 16 شخصًا وإصابة 48 آخرين في قضاء بعلبك-الهرمل، بينما قتل 16 شخصًا آخرين وأصيب 55 في محافظة النبطية. الضاحية الجنوبية كما جرى تسجيل 4 وفيات و4 إصابات في بيروت، إلى جانب 52 حالة وفاة و43 إصابة في الضاحية الجنوبية.

وفي منطقة البقاع، قتل 7 أشخاص وأصيب 22 آخرون.

ومنذ الأسبوع الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان، ما يمثل تصعيدًا كبيرًا في الصراع.