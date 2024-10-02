شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى: رصدنا نحو 100 صاروخ أطلق من لبنان تجاه الشمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى أنه منذ الصباح الباكر، أطلق حزب الله نحو 100 صاروخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل فيما يقرب من 20 دفعة منفصلة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن بيان الجيش إنه في إحدى هذه الهجمات، أطلق حزب الله نحو 20 صاروخا باتجاه منطقة حيفا والجليل الغربي، وسقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، ما أدى إلى إصابة أربعة منازل في المطلة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الأخير.

وفي سياق متصل، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا لسكان 24 قرية في جنوب لبنان، وحثهم على الإخلاء الفوري.