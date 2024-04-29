شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم ورداني: طرح "دواء مناعي" جديد لسرطان الكبد من أسترازينيكا قريبا في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حاتم ورداني رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة استرازينيكا للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، نثنى على الجهود والإنجازات التي قامت بها مصر في القطاع الصحى سواء في القضاء على فيروس سى، أو في مكافحة الورام، موضحا، إن مصر كانت منذ سنوات من أعلى معدلات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائى C، وخلال مبادرة 100 مليون صحة استطعنا الحصول على الشهادة الذهبية للقضاء على فيروس سى.



وأضاف، إن توقيه مذكرة التفاهم اليوم لكى ننهى رحلة مريض الكبد بعد تحقيق القضاء على فيروس سى، والغرض منها هي حملة وطنية "معا لبر الأمان"، للوقاية والمعرفة ومتابعة مريض الكبد، مشيرا إلى أن هذه الحملة متوقع أن تصل إلى 5 مليون مواطن، من مختلف وسائل التواصل المختلفة، والمحور الثانى هو التوأمة مع أكبر مراكز الأورام الأوروبية والعالمية لتبادل الخبرات مع القطاع الطبي واتخاذ القرار السليم واستخدام الذكاء الصناعى لاتخاذ القرارات السليمة في التشخيص والعلاج.

وأضاف، إنه حاليا نستطيع ادخال الذكاء الصناعى في القطاع الصحى لتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها الطبيب، وتوفير أحدث البروتوكولات العالمية العلاجية، موضحا إنه لسوء الحظ إن وفيات مريض سرطان الكبد تصل إلى أكثر من 90 %، ولكن بتوفير علاجات جديدة نهدف الى خفض وفيات سرطان الكبد بنسبة 25% بالعلاجات التي طرحتها شركة استرازينيكا، والشراكة ممتدة مع وزارة الصحة والسكان.



وأضاف، إن العلاج المناعى الجديد سيتم توفيره وطرحه في الأسواق المصرية والبروتوكول عبارة عن علاج مركب من نوعين من الدواء، وهو موجود ضمن البروتوكولات العالمية، وسيطرح قريبا في مصر، مضيفا إن لنا خطة استثمارية في مصر لزيادة الاستثمار موجهة للتصنيع المحلى وقمنا العام الماضى بضخ ما يعادل 50 مليون دولار في التصنيع المحلى لتوطين الصناعات المحلية لشركة استرازينيكا، ونصل الى عدد الوحدات المباعة لشركة استرازينيكا لكى تصل الى 80% خلال الـ 3 سنوات القادمة، وهى خطوة مهمة جدا هذا يدل على أهمية السوق المصرى وتحقيق رؤية مصر في 2030 لتوطين الصناعة المحلية للدواء.



وقال، إننا استطعنا أن نساعد العالم كله في القضاء على فيروس كورونا، وشركة استرازينيكا لم تحقق مكسب من اللقاح لأنه تم بيعه بسعر رخيص جدا للعالم كلهن ويعد الأرخص، وحققنا أعلى النتائج ووزعنا حوالى 4 مليار وحدة عالميا ساعدت الناس في الوقاية من فيروس كورونا