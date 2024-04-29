شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرض التهاب المفاصل عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث التهاب المفاصل عند الأطفال بسبب الجهاز المناعي النشط بشكل مفرط، لأسباب غير معروفة حيث يهاجم الجهاز المناعي أنسجة المفاصل ما يسبب الالتهاب والألم والتورم والتصلب، وفقًا لما نشره موقع consumer.healthday.

ويعاني حوالي نصف الأطفال المصابين بهذا المرض من التهاب المفاصل في أربعة مفاصل كبيرة أو أقل، بما في ذلك الركبتين أو الكاحلين أو الرسغين، ويعاني حوالي 40% من التهاب المفاصل في خمسة مفاصل أو أكثر، وغالبًا في المفاصل الأصغر مثل المفاصل أو أصابع القدم، يُعرف هذا باسم التهاب متعدد المفاصل.

ويصيب الشكل الأخير من التهاب المفاصل المسمى بالجهازية 10% من جميع المرضى، وقد تصيب هذه الحالة أي عدد من المفاصل، لكن التهاب المفاصل الجهازي لا يقتصر على المفاصل، قد يشمل الالتهاب الأعضاء الداخلية مثل القلب والكبد وغالبًا ما يؤدي إلى طفح جلدي خفيف وحمى، ويحدث التهاب المفاصل عند الأطفال في سن 16 عامًا أو أقل، وينتشر المرض بين الفتيات أكثر من الفتيان

أعراض التهاب المفاصل عند الأطفال

يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي الألم والتورم وتصلب المفاصل، وغالبًا ما تظهر الأعراض وتختفي ويكون من الصعب على الآباء اكتشاف الحالة، وقد يكون التصلب أكثر الأعراض وضوحًا، خاصة في الصباح الباكر أو بعد قيلولة طويلة، حتى الطفل الذي يستيقظ متيبسًا قد لا يخبر احد أن هناك شيئًا خاطئًا، ولا يشك بعض الآباء أبدًا في وجود مشكلة حتى يلاحظوا أن طفلهم يعرج أو يتصرف بطريقة غير عادية أو يتجنب النشاط البدني.