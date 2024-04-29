شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على الحوامل تجنب الأطعمة المعالجة والوجبات السريعة.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل هي فترة مليئة بالترقب والفرح، ولكنها أيضًا فترة تؤثر فيها الاختيارات التي تتخذها بشكل عميق على صحتك وصحة طفلك الذي ينمو، من بين هذه الخيارات، ربما لا يوجد شيء حاسم مثل قراراتك الغذائية.

في حين أنه من الطبيعي أن يكون لديك الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السريعة، فمن الضروري أن نفهم لماذا يعد الابتعاد عن الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة أمرًا بالغ الأهمية أثناء الحمل.

من جانبه كشف الدكتور محمد حسن استشارى النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني أنه خلال مرحلة الحمل تلعب التغذية والطعام دورا مهما في تكوين الجنين، والأطعمة السريعة والمعالجة تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات والدهون غير الصحية والملح ولكنها منخفضة في العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن والألياف، وخلال فترة الحمل، تزداد احتياجات جسمك الغذائية لدعم نمو وتطور طفلك.

وأشار إلى أن تناول كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة والوجبات السريعة أثناء الحمل أيضا يمكن أن يساهم في الإصابة بسكري الحمل، فعادة ما تكون هذه الأطعمة محملة بالكربوهيدرات والسكريات المكررة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. لا يزيد سكري الحمل من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل والولادة فحسب، بل يزيد أيضًا من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني في وقت لاحق من الحياة لكل من الأم والطفل.

من ناحية أخرى وفقا لموقع هيلث سايد فقد أظهرت الدراسات أن النظام الغذائي للأم أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على النتائج الصحية للطفل على المدى الطويل، وقد تم ربط النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الأطعمة فائقة المعالجة والسريعة بزيادة خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية واضطرابات التمثيل الغذائي لدى النساء.

وعلى العكس من ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يدعم نمو الجنين الصحي ويقلل من مخاطر مثل هذه المشكلات الصحية.