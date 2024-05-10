شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح غذائية تساعدك فى السيطرة على مقاومة الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقاومة الأنسولين هى حالة تحدث عندما يفشل الجسم فى إنتاج كمية كافية من الأنسولين حسب الحاجة، ويمكن لعوامل مثل النظام الغذائى ومستويات الكوليسترول ووظيفة الغدة الدرقية وضغط الدم أن تساهم فى مقاومة الأنسولين، وإذا تركت هذه الحالة دون علاج، يمكن أن تتصاعد إلى مضاعفات صحية أكثر خطورة، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 6 نصائح غذائية يمكن أن تساعدك بالتحكم فى مقاومة الأنسولين:ماء الحلبة مع الكزبرة

وفقًا لأخصائيي التغذية، يجب أن نبدأ يومنا بتناول ماء الحلبة وبذور الكزبرة، لأنها تحافظ على مستويات الأنسولين تحت السيطرة، فقط أضف نصف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة ومثلها من الكزبرة فى كوب من الماء وقم بغليها ثم تصفيتها وتناوله فاترًا على معدة فارغة.

طريقة تناول الوجبات

وفقا للخبراء، فإن طريقة ترتيب تناول الطعام مهمة للسيطرة على الأنسولين، حيث يجب تناول الألياف أول شيء فى الصباح، ثم البروتين، ثم الكربوهيدرات.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يبقى مقاومة الأنسولين تحت السيطرة، مثل البيض والدجاج واللوز والمكسرات الجافة.

ماء القرفة

وفقًا للخبراء فإن تناول ماء القرفة بعد الطعام مباشرة حاسمًا جدًا فى السيطرة على مقاومة الأنسولين، حيث تحتوى القرفة على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على التحكم فى نسبة السكر فى الدم.

المشى بعد العشاء

المشى لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد العشاء يبقى مقاومة الأنسولين تحت السيطرة.

الحفاظ على رطوبة جسمك

عن طريق شرب كمية كافية من الماء، حيث يمكن للجفاف أيضًا أن يخل بتوازن مقاومة الأنسولين فى الجسم.