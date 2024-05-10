شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول البطيخ آمن خلال الحمل؟ استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى البطيخ على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تفيد النساء الحوامل، وعند تناوله باعتدال، يمكن أن يكون البطيخ وجبة خفيفة صحية ولذيذة أثناء الحمل.

وفى موسم البطيخ أوضح الدكتور حاتم محمد استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث أن البطيخ يعد خيارًا ممتازًا للحوامل خاصة الذين يراقبون السعرات الحرارية والدهون التي يتناولونها، مشيرا إلى أن كوب واحد من البطيخ يحتوى على 46 سعرة حرارية فقط وأقل من 1 جرام من الدهون، مما يجعله وجبة خفيفة ممتازة منخفضة السعرات الحرارية وقليلة الدهون طوال فترة الحمل.

ومع ذلك، فإن حصة البطيخ تحتوى على كمية وفيرة من الألياف، ويمكن أن يقلل تناول نظام غذائي غني بالألياف أثناء الحمل من خطر الإصابة بسكر الحمل وزيادة الوزن، بالإضافة إلى الألياف يحتوى البطيخ على الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين أ و فيتامين ج.

ما هي المخاطر المحتملة لتناول البطيخ أثناء الحمل؟

وفقا لموقع هيلث شوت يمكن لمعظم النساء الحوامل تناول البطيخ بأمان دون التعرض لأي آثار ضارة، ومع ذلك، هناك نوعان من المخاطر المحتملة لتناول هذه الفاكهة اللذيذة أثناء الحمل.

أولاً، يمكن أن يؤدي تناول البطيخ بشكل غير صحيح إلى نمو جرثومة خطيرة تسمى الليستيريا حيث تسبب هذه الجرثومة عدوى يمكن أن تضر الأطفال الذين لم يولدوا بعد والنساء الحوامل، فعادة ما تظهر على الأم أعراض خفيفة مثل الحمى والتعب بعد الإصابة بهذه العدوى.

لتقليل خطر الإصابة بالليستيريا ، تجنب تناول قطع البطيخ المتروكة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من أربع ساعات. يجب عليك أيضًا التخلص من البطيخ المقطع المبرد بعد سبعة أيام.



