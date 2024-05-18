شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لتحسين أداء أمعائك والحماية من الإسهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة الأمعاء تعد من أهم النصائح التي يجب الاهتمام بها، تجنبًا للتعرض لأي مضاعفات صحية، ومن أبرزها الإسهال الذي قد يزيد من فرص تعرضك للجفاف، والهبوط الشديد، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وحول ذلك قدم الدكتور يوسف عقاد استشاري الجهاز الهضمي بكلية طب قنا، أبرز الأطعمة الصحية للجهاز الهضمي، والمعدة والأمعاء، ومنها:

- الموز

يعتبر الموز من الفاكهة المفضلة لعلاج الإسهال ومشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء، فهو سهل الهضم وغني بالبوتاسيوم.

- الأرز

منخفض الألياف وسهل على معدتك، فيساعد على تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة مع توفير مصدر لطيف للطاقة.

- عصير التفاح

سهل الهضم، ويوفر مصدرًا للألياف القابلة للذوبان والسكريات الطبيعية، والتي يمكن أن توفر الطاقة دون تهيج المعدة.

- عصير الليمون

يمكن أن يكون أفضل مشروب لصحة الأمعاء ولعلاج الإسهال، لأن الليمون مليء بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا التي يمكن أن تهدئ الأمعاء.

- الزبادي

يحتوي علي البروبيوتيك الغنية ببعض البكتيريا التي يمكن أن تساعد في استعادة توازن البكتيريا المعوية، ووقف الإسهال.

