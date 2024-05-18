شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء تجنبيها عند تغيير حفاضة طفلك.. واحميه من الالتهابات والعدوى الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهابات منطقة الحفاضة عند الأطفال هى الالتهابات الأكثر شيوعًا لدى قطاع كبير منهم، خاصة حال عدم تهوية المنطقة جيدًا، بجانب ظهور الكثير من البثور والطفح الجلدي والالتهاب، وكذلك استغراق وقتًا طويلاً للاستشفاء منها نتيجة عدم تهوية هذه المنطقة بشكل كافٍ، بحسب ما أورده موقع هيلث المعني بالصحة العامة.

العرق من العوامل المساعدة على ظهور هذه المشكلة، فضلاً عن البلل الناتج عن التبول، كذلك نوعية الحفاضة ذاته والكثير من العوامل قد تكون سبب وراء هذه الالتهابات.

وأوضح الدكتور إسلام محمد أخصائي الأطفال بقصر العينى، مجموعة من الأخطاء التي ترتكبها الأمهات، ومجموعة من المحاذير التي عليها أن تعيها ولا تطبقها، للحفاظ على الجلد الطفل وبشرته في هذه المنطقة وعدم تأثره بالالتهابات أو المشكلات الجلدية:

لا تضعي البودرة أو ما يعرف ببودرة التلك على هذه المنطقة من جسم الطفل كما تفعل بعض الأمهات خطأ وذلك لأنها قد تزيد من فرص ظهور الحبوب والالتهابات الجلدية في هذه المنطقة.

المناديل المعطرة قد تستخدمها بعض الأمهات مؤقتًا لتنظيف منطقة الحفاضة وهو ما قد يزيد فرص الإصابة بالحكة والالتهابات الجلدية والبثور، يجب عليك تجنبها تمامًا.

لا تتركي جلد الطفل مبللاً بالمياه أو بمياه التبول لفترة طويلة فتجفيف هذه المنطقة برفق ولكن بشكل عميق وجيد أمر في غاية الأهمية لمنع التهابات الجلد.

ابتعدي عن وضع أية كريمات معطرة ذات رائحة على هذه المنطقة الحساسة.

لابد من تنظيف الجلد برفق في هذه المنطقة وعدم القسوة على الطفل حتى لا يتأثر جلده.

لا تستخدمي المياه الباردة في تنظيف منطقة الحفاضة لطفلك فالمياه إذا كانت درجة حرارتها دافئة معتدلة أمر في غاية الأهمية.

غيري الحفاضة بشكل آمن وسريع ولا تتركيها لفترات طويلة.