شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحماية من ضربات الشمس خلال ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، واستخدام أغطية الرأس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وشرب الكثير من السوائل وخاصة المياه، خلال موجة الحر الشديدة التي تمر بها البلاد، والهدف الحفاظ علي صحة المواطنين.

وحول ذلك أوضحت الدكتورة منى ثابت استشاري الباطنة في كلية طب قصر العيني، أن التعرض الشديد لأشعة الشمس يمكن أن يزيد من فرص تعرضك للإصابة بضربات الشمس، هذا الأمر الذي قد يعرض حياة الشخص للخطر في حالة عدم الإلحاق به.

وقدمت استشاري الباطنة، أبرز الأعراض المرتبطة بضربات الشمس، ومنها:

- ارتفاع درجة حرارة الجسم

- الشعور بالارتباك، وعدم القدرة علي الكلام، والدوخة.

- كثرة التعرق، نتيجة لضربة الشمس التي أنت مصاب بها، ستشعر بأن بشرتك ساخنة وجافة عند اللمس.

- الغثيان والقيء.

- احمرار الجلد بسبب ارتفاع حرارة الجسم.

- زيادة معدل ضربات القلب بهدف تبريد الجسم.

- الشعور بالصداع الشديد.

وقدمت استشاري الباطنة، أبرز وأهم النصائح التي يمكن القيام بها للشخص عند إصابته بضربة شمس، ومنها:

- خذ الشخص واذهب به في مكان به ظل أو في الداخل.

- قم بإزالة الملابس الزائدة، لدخول الهواء للجسم وترطيبه.

- قم بتبريد الشخص بوضع الماء عليه أو أكياس ثلج.

- إعطائه الماء لترطيب جسمه.

وأشارت إلى أنه في حالة عدم استجابة الشخص يجب الذهاب به مباشرة إلي المستشفي، للقيام بالتدابير اللازمة.

