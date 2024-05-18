شكرا لقرائتكم خبر عن مش قادر تمسك القلم وكركبة بطن.. أعراض طبيعية لقلق الامتحانات إزاى تتعامل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلق الامتحانات من المشاكل الشائعة بين الطلبة في كل المراحل الدراسية، وقد انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية، وفى هذا التقرير نقدم روشتة بسيطة للتعامل مع قلق الامتحانات وفقًا للطب النفسى.

نصائح للتعامل مع قلق الامتحان

قدم موقع theconversation مجموعة من النصائح للتعامل مع قلق الامتحانات:

1. خذ نفسًا عميقًا

أول شيء يجب فعله عند الشعور بالتوتر في الامتحانات هو أن تأخذ نفسًا عميقًا.

عندما تبدأ في الشعور بالتوتر، يزداد معدل ضربات قلبك، وتتعرق راحة يدك ويرتفع ضغط دمك. إذا أخذت بضعة أنفاس عميقة عندما يبدأ هذا الشعور، يمكنك تنظيم معدل ضربات قلبك ويمكن تقليل الشعور الجسدي بالتوتر.

يمكن أن يساعد ذلك في تركيز عقلك وخلق مساحة لتقرر كيفية إدارة هذا التوتر.

بمجرد أن تأخذ نفسًا، هناك أشياء أخرى يمكنك القيام بها لمساعدتك على تقليل الشعور بالتوتر.

2. حدد الأهداف – وكن واقعيًا

من المهم حقًا أن تتذكر أنه لا يمكنك "إكمال" المراجعة بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد أهداف قابلة للتحقيق وتشعر بالارتياح تجاهها.

لا تكتب الكثير من الأشياء في قائمة المهام الخاصة بك بحيث تشعر بالقلق بمجرد النظر إليها فكر في ما يمكن تحقيقه بشكل واقعي في الوقت المتاح لك، وحدد أهدافًا لمهام المراجعة التي تؤدي إلى تقدم لا تنس تخصيص الوقت للرعاية الذاتية، وتذكر أن تهنئ نفسك على إنجازاتك.

3. خذ قسطا من الراحة

لا يمكن لأحد أن يحافظ على التركيز الكامل على مهمة مثل المراجعة إلى الأبد مع مرور الوقت، التركيز يجعلنا نشعر بالتعب ويقلل في الواقع من قدرتنا على إكمال النشاط بشكل جيد.

أخذ فترات راحة منتظمة سيحسن قدرتك على العمل الجاد

4. كن نشيطًا

النشاط البدني المنتظم مهم حقًا لتحسين الصحة وتقليل التوتر. اذهب للمشي أو الجري أو شارك في الرياضة التي تحبها.

ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي بكلية الطب جامعة الأزهر، أن القلق خلال فترة الامتحانات شعور طبيعى لكن إذا زاد عن حده يصبح مرضاً، مضيفاً أن شعور الخوف والقلق قد يجعلك عاجزاً عن التقدم أي خطوة للأمام وقد يؤثر على درجاتك في الاختبار، لذا يجب أن تتغلب عليه.

وأوضح أن التوتر الزائد قد يؤدى للبكاء والعصبية وفقدان الشهية وفقدان التركيز مع زيادة مشاكل المعدة "كركبة في البطن" وهو ما يؤدى للشعور بالغثيان والقئ قبل دخول الامتحان أو حتى في اليوم السابق للامتحان.

وأضاف أن التوتر في فترة الامتحانات يزيد افراز هرمون الأدرينالين مما يؤثر على نوم الطفل ويسبب الأرق وقلة النوم

وأوضح الدكتور محمد محمود حمادة أن التوتر والبكاء في فترة الامتحان يؤثر بالطبع على الجهاز العصبي فيصاب الطالب برعشة في الأطراف فلا يستطيع أن يمسك القلم ليحل.

وقدم استشارى الطب النفسي مجموعة من النصائح للتغلب على التوتر خلال فترة الامتحانات: منها ضرورة تهدئة الطالب من قبل أسرته قبل الامتحانات، مع عمل تمارين التنفس العميق التي تساعد على تهدئة القلق.