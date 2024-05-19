شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين ب 8 .. عنصر غذائي مهم اعرف فوائده لصحة جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتمي الإينوسيتول إلى عائلة فيتامين ب وغالبًا ما يشار إليه باسم فيتامين ب8، وله عدة وظائف مهمة، فهو يؤثر على عمل الأنسولين وقد يساعد في الصحة العقلية والأمراض مثل: السكري، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

فوائد فيتامين ب8 1 - تسهيل التواصل بين الخلايا

يعمل كعنصر مهم في مسارات الإشارات الخلوية، ويساعد على تسهيل التواصل بين الخلايا، وخاصة في الاستجابة لمختلف الهرمونات والناقلات العصبية.

2 - صحة الجهاز العصبي

يلعب الإينوسيتول دورًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، ويشارك في بنية أغشية الخلايا في الخلايا العصبية ويساعد على تنظيم نشاط الناقلات العصبية، وهو أمر مهم لتنظيم المزاج والوظيفة الإدراكية.

3 - تنظيم الأنسولين

يتمتع بإمكانات كبيرة في تحسين حساسية الأنسولين ويساعد في إدارة مرض السكري.

4 - هضم الدهون

يساعد في تكسير الدهون واستخدامها في الجسم، ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

5 - الخصوبة والصحة الإنجابية

عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصحة الإنجابية وإدارتها، فقد أظهر الإينوسيتول دعمًا واعدًا، خاصة عند النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات PCOSويساعد في تنظيم الدورة الشهرية، وتحسين وظيفة التبويض، ودعم الخصوبة.

6 - تنظيم المزاج

له دور محتمل في اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، ويُعتقد أنه يعدل نشاط الناقلات العصبية في الدماغ، والتي يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية والرفاهية النفسية.

مصادر الغذاء والمكملات الغذائية

يوجد فيتامين ب8 بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والفاصوليا والحبوب والمكسرات، ومع ذلك، يمكن للجسم أيضًا تصنيع هذا الفيتامين من الجلوكوز في الحالات التي قد يكون فيها المدخول الغذائي غير كاف أو لظروف صحية محددة، وتتوفر مكملات فيتامين ب8 لدعم الصحة العامة والأهداف العلاجية المحددة.