شكرا لقرائتكم خبر عن حالات تزيد من خطر إصابتك بهشاشة العظام.. التدخين أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هشاشة العظام حالة طبية تصبح فيها العظام ضعيفة بسبب انخفاض كتلة العظام وكثافتها، وتصبح العظام هشة للغاية، ما يجعلها أكثر عرضة للكسور، ومع تقدمنا في السن، تفقد عظامنا كثافتها بشكل طبيعي، ولكن في حالة هشاشة العظام، تتسارع هذه الخسارة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، خاصة في العمود الفقري والورك والمعصم، وفقًا لما نشره موقع healthshots

يمكن للعديد من الحالات الطبية أو الأمراض أن تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، وتشمل هذه: 1. التهاب المفاصل الروماتويدي

وهو اضطراب مناعي ذاتي يستهدف المفاصل في الغالب، ويمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى فقدان العظام، ما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

2. فرط نشاط الغدة الدرقية

وهي حالة تحدث عندما تنتج الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، وزيادة هرمون الغدة الدرقية يمكن أن تسرع من فقدان العظام، ما يجعل العظام أضعف وأكثر عرضة للكسور.

3. مرض الاضطرابات الهضمية

اضطراب آخر من أمراض المناعة الذاتية، وهو مرض الاضطرابات الهضمية، حيث يمكن أن يؤدي تناول الجلوتين إلى تلف الأمعاء الدقيقة، وهذا يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم وفيتامين د، وهما من العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام.

4. مرض الكلى المزمن

تلعب الكلى دورًا مهمًا في موازنة الكالسيوم والفوسفات في الجسم، عندما تتضرر وظائف الكلى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اختلالات تؤثر على كثافة العظام.

5. اضطرابات الأكل

سواء كان الأمر يتعلق بالشره المرضي أو فقدان الشهية العصبي، فإن اضطرابات الأكل يمكن أن تؤدي إلى سوء التغذية، مما يؤثر على صحة عظامك. يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية إلى انخفاض كثافة العظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

طرق الوقاية من هشاشة العظام

تتضمن الوقاية من هشاشة العظام مجموعة من خيارات نمط الحياة بالإضافة إلى التدخلات الطبية.

1. النظام الغذائي

إن تناول نظام غذائي متوازن غني بالكالسيوم وفيتامين د أمر بالغ الأهمية لعظام قوية. تعد منتجات الألبان والخضروات الورقية الخضراء والأطعمة المدعمة مصادر جيدة للكالسيوم، في حين أن التعرض لأشعة الشمس وإضافة الأسماك الدهنية إلى النظام الغذائي يمكن أن يوفر فيتامين د.

يمكن أن تساعد تمارين تحمل الوزن مثل المشي والركض وتدريبات المقاومة في الحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

3. تجنب التدخين

التدخين وهوعادة سيئة، يمكن أن يقلل من كثافة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

4. الحد من تناول الكافيين والصوديوم

الإفراط في الكافيين والصوديوم يمكن أن يتداخل مع امتصاص الكالسيوم.

5. اختبار كثافة العظام

يمكن أن تساعد اختبارات كثافة العظام في اكتشاف العلامات المبكرة لفقدان العظام. وهذا سيسمح للأطباء بالتدخل في الوقت المناسب.

6. الأدوية

قد يصف الأطباء أدوية للوقاية من هشاشة العظام أو علاجها. وهي تعمل بطرق مختلفة مثل إبطاء فقدان العظام أو زيادة تكوين العظام.