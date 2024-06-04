شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند إضافة بذور الشيا إلى الزبادى؟.. 8 فوائد صحية اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب الطقس الحار تناول الأطعمة المرطبة والتي لها تأثير الهدوء على الجسم، وتكون مثالية للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحية، مما يضمن أيضًا التمثيل الغذائي الصحي وتعزيز المناعة، على أن تكون غنية بعناصر مثل البروتين والكالسيوم والألياف والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويعتبر الزبادى أحد هذه الأطعمة ولكن عند إضافة بذور الشيا ستزيد من القيمة الغذائية، وبكون لها تأثير أقوى لتبريد الجسم في الموجة الحارة، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فيما يلى.. 8 فوائد لإضافة بذور الشيا إلى الزبادى: - غنية بالمواد المغذية

بذور الشيا مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن المختلفة، وعندما يتم دمجها مع الزبادى، فإنها تعزز قيمته الغذائية.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوى بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد على الهضم ويعزز انتظام حركة الأمعاء، ويمكن أن يؤدي خلطها مع الزبادى إلى دعم صحة الجهاز الهضمي بسبب البروبيوتيك الموجود في الزبادي.

- تعزيز فقدان الوزن

يمكن أن يساعد مزيج بذور الشيا والزبادى في إدارة الوزن، حيث يساعد المحتوى العالي من الألياف في بذور الشيا على الشعور بالشبع، بينما يساعد البروتين الموجود في الزبادى على تنظيم الشهية، مما يؤدي إلى تناول عدد أقل من السعرات الحرارية.

- توفير مضادات الأكسدة

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. يمكن أن تؤدي إضافتها إلى اللبن الرائب إلى زيادة محتوى مضادات الأكسدة في وجبتك، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- تحسين صحة القلب

تم ربط كلًا من بذور الشيا والزبادى بفوائد لصحة القلب، حيث تحتوي بذور الشيا على أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض مستويات الكوليسترول، وقد يساهم البروبيوتيك الموجود في الزبادى أيضًا في صحة القلب عن طريق تحسين ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

- دعم صحة العظام

تعتبر بذور الشيا مصدراً جيداً للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وكلها ضرورية لصحة العظام، ويمكن أن يؤدي مزجها مع الزبادى، الغني أيضًا بالكالسيوم، إلى تعزيز قوة وكثافة عظامك.

- تنظيم مستويات السكر في الدم

يمكن أن تساعد الألياف والبروتين الموجود في بذور الشيا والزبادى على استقرار مستويات السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للأفراد المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في مستويات السكر في الدم.

- زيادة مستويات الطاقة

بذور الشيا معروفة بقدرتها على توفير الطاقة المستدامة، فهي تمتص السائل وتشكل قوامًا هلاميًا في المعدة، مما يبطئ تحويل الكربوهيدرات إلى سكر، مما يؤدي إلى إطلاق تدريجي للطاقة، ويمكن أن توفر إضافتها إلى الزبادى وجبة خفيفة ومنشطة.