شكرا لقرائتكم خبر عن علامات توضح الحالة الصحية للأضحية قبل شرائها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت من الأشخاص الذين سيقومون بذبح الأضحية بعد اختيارهم لها، فيجب عليك التعرف على أبرز وأهم النصائح عند شرائك للأضحية، حتى لا تقوم بشراء ذبيحة مريضة، خلال الإحتفال بعيد الأضحي.

وحول ذلك أوضحت الدكتور أسماء عبد المجيد استشاري الطب البيطري، أن هناك العديد من الأمراض المرتبطة بالمواشي، أبرزها الحمى القلاعية، وهناك أيضا العديد من العلامات التي تظهر على الذبيحة المصابة بأي مرض، كالجسم النحيف، وهذلان، وتساقط الشعر.



وقدمت أبرز الأعراض التي يجب التعرف عليها عند اختيار الذبيحة للأضحية، وتعني أنها بصحة جيدة أو مصابة بأي مرض، وهي:



-أن يكون شعر الذبيحة متماسكا بالجلد وفي حالة تساقط الشعر يعني الإصابة بمرض وغير مجروح.

- في حالة وجود ورم في الرقبة أو الأفخاذ على الجلد فهذا علامة على الإصابة بمرض ما، وقد يكون الجرب.

-يمكنك وضع يديك على الرقبة الخاصة بالذبيحة، وفي حالة تعرضها لألم عند لمسهم فهذا يعني علي وجود مشكلة صحية مرتبطة بها، وخاصة إذا كانت هذه الأماكن المذكورة بها تورم.

-عند النظر داخل فم الذبيحة يجب أن تكون خالية من الجروح أو القرح، داخله، فعند وجود مثل هذه الأعراض فهذا يعني أن الذبيحة تعاني من الحمى القلاعية.

-بص في عين الذبيحة، وتأكد من بياضها، لأنه علامة على صحتها، وفي حالة وجود سواد أو احمرار في العين فهذا يعني أنها تعاني من مشكلة صحية أبرزها ارتفاع حرارة.

-من علامات صحة الذبيحة عدم ظهور العظام، وظهور اللحم، وأيضا يجب التأكد من رغبة الذبيحة في تناول الطعام، لأن عدم الرغبة تعني وجود مشكلة صحية.