شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد يديك الزائد قد يسبب هذه المشكلات تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

الإفراط في إجهاد اليدين والمعصم أمر في غاية الخطورة، هذا ما يجهله الكثيرين، ويسبب لهم الكثير من الأعراض المرضية، فاليدين أكثر الأطراف المستخدمة في على مدار يومنا والإفراط في إستخدامها وإنهاكها وحمل الأشياء الثقيلة وكثرة إجهادها قد يسبب كثير من المشكلات الصحية هذا ما أكده تقرير نشر في موقعhandwrist institute موضحا أن صحة اليد أحد أهم الأمور التي يجب الإنتباه إليها نظرا لأن وظائف اليد وقوتها تنقص تدريجيا بالتقدم في العمر.

تابع التقرير موضحا أن كثرة إجهاد اليدين بشكل متكرر على مدار اليوم بشكل قاسي قد يؤدي إلى:

الإصابة بمشكلة فى الرسغ أول إصابة بما يسمى متلازمة النفق الرسغى كما يطلق عليه البعض

التهاب بالمفاصل والأوتار في اليدين

ظهور العقد الكيسية في بعض الحالات

تأثر حالة الأصبع وإجهاد الحاد يؤدي إلى ضعفه الشديد

رعشة اليدين وعدم القدرة على القبضة القوية

وهناك عوامل قد تسبب الإجهاد الحاد لليدين والشعور بالألم فيها منها كل أنواع التهابات المفاصل التي تصيب الجسم، كذلك الإجهاد الحاد في إستخدام اليد عند ممارسة التمارين الرياضية وحمل الأدوات الرياضية كالأثقال

ونصح التقرير بمجموعة من النصائح والممارسات اليومية التي تعزز من صحة اليدين، وتحميها من الأضرار الناتجة عن الإجهاد الحاد منها:

رشد إستخدام يديك ولا تفرط في إهدار جهدهما

اهتم بعدم مفاجاة اليدين بحركات قوية قاسية كالصدمات على سبيل المثال

اهتم بممارسة تمارين اليدين بوضع يديك على سطح القلب مفرودة ومتباعدة الأصابع ثم ضم أصابعك وفكها مرارا وتكرارا

إذا كنت تمارس الرياضة وتحمل أثقالا، أو أدوات رياضية استهلاكك للأصابع، وعدم تكرار الحركات لمرات عديدة ولأيام متتالية، بل نوع في تمارينك حتى لا تتأثر أصابعك ويديك

تمارين التمدد التي تمارسها لجسمك بشكل كامل تساعد على تحسين حركة اليدين وراحتهما احرص عليها

أي ألم تعانيه في مفاصل اليد أو الأصابع يستدعي الاهتمام المباشر ورأي الطبيب المختص