شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرض شخص للغرق.. علامات لاحظها وإسعافات أولية لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

التنزه ونزول البحر يعد من سمات الاحتفال بالأعياد والإجازات، ولكن ماذا تفعل إذا تعرض أحد الأشخاص للغرق؟ هناك العديد من الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها عند مشاهدة أحد يتعرض للغرق، والهدف إنقاذه .



أكد التقرير المنشور عبر موقع "healthline " أن إنقاذ الأشخاص من الغرق يتطلب شخص مدرب علي هذا الأمر، أي مدربون على الإنقاذ حتى لا يتعرض أي شخص أخر للخطر بسبب رغبته في إنقاذ الغريق.



وهناك العديد من الأعراض التي تظهر علي الشخص الذي تعرض للغرق، ومنها، فقدان الوعي، و عدم القدرة على التنفس بشكل صحيح، و شحوب الوجه، و تغير لون الجلد ويصبح مائل للون الأزرق والسبب في هذا الأمر يرجع إلى شعور بالاختناق.



وأضاف التقرير، أنه فور خروج الشخص الذي تعرض للغرق، يجب ملاحظة بعض العلامات الحيوية للشخص، مثل الوعي والتنفس، وفي حالة وجود نفس من الصدر يجب القيام بهذا الأمر لخروج الماء، ولذا يجب القيام بوضع الإفاقة للشخص الذي تعرض للغرق، وذلك من خلال نومه على جانبه وإرجاع رأسه للخلف من أجل تأمين مرر الهواء، والضغط علي البطن لخروج الماء من الرئة والصدر.



ولكن في حالة فقدان الغريق للنفس، فيجب القيام بإجراء الإنعاش القلبي ويتم هذا الأمر عن طريق تشبيك اليدين على صدر الغريق والضغط على صدره 30 ضغطة، وفي حالة عدم رجوع التنفس بشكل طبيعي فيجب نقل الغريق علي الفور للمستشفي لأنه يحتاج للتنفس الصناعي لمساعدته علي التنفس بشكل طبيعي مرة أخرى.

