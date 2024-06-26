شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد التغذية المثالية للمراهقين لتعزيز صحتهم واتزان هرموناتهم والان مع تفاصيل الخبر

تغذية المراهقين ونوعيات طعامهم، يجب أن تكون مختلفة عن غيرهم من الفئات، فجسم المراهق تحدث فيه الكثير من التحذيرات في تلك المرحلة الهامة، تتغير هرموناته، وتتغير بنية جسمه كليا، وهو ما يحدث في الإناث كذلك في تلك المرحلة العمرية الهامة.

وفقا لتقرير نشر في موقع nutrition فإن هناك قواعد للتغذية المثالية للحصول على جسم وقوام مثالى للمراهق، فضلا عن ضبط معدلات الوزن، وكذا ضبط الهرمونات وتعزيز الطاقة والنشاط في الوقت ذاته.

أوضح التقرير أبرز هذه القواعد كالتالى:

-تناول وجبات 3 وجبات يومية أساسية تحتوى على كل ما هو مفيد.

-التركيز على الخضراوات والفاكهة خلال الحصة اليومية الغذائية للمراهق.

-التركيز على شرب السوائل الصحية، والكثيرة الموزعة على أوقات اليوم المختلفة.

-لا تتناول وجبات سريعة كثيرة، فالوجبات السريعة ضارة بصحتك وبنيتك.

-الوجبات الصحية تحتوى على كربوهيدرات صحية، وخضراوات وفاكهة وبروتين يجب أن تلتزم بها.

-على المراهق ألا يتخطى أهم وجبة له وهى وجبة الإفطار وأن يلتزم بميعادها جيدا.

لا تتناول الكثير من الدهون المشبعة الغنية بالأضرار التي تفسد الجسم وتضر بصحتك العامة.

-يمكن أن تهتم بتناول الفاصوليا والموز مع الفواكه المجففة، والأسماك والجرجير وغيرها من الأطعمة الصحية المغذية ، كذلك يمكن الاعتماد على الحبوب الكاملة كذلك.

-الاهتمام بالنوم الصحى لساعات كافية والتركيز على تناول الطعام الصحى على الدوام.