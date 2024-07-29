شكرا لقرائتكم خبر عن التحديات الصحية التي يواجهها الرياضيون فى الأولمبياد بسبب الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن تكون دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس في عام 2024 حدثًا تاريخيًا، ولكن الواقع المرير يهدد بسرقة الأضواء وهى الحرارة الشديدة، ومع معاناة أوروبا من درجات حرارة قياسية، أصبحت صحة الرياضيين وأدائهم في أفضل حالاتهما معرضة لخطر كبير.

بالنسبة للرياضيين، يعتمد الأداء الأقصى على التنظيم الحراري الفعّال وقدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية الصحية، ومع ذلك، فإن الحرارة الشديدة تسبب خللاً في هذا النظام، وقد أوضح تقرير موقع أكسبريس العواقب التالية:

ارتفاع درجة الحرارة

تؤدي الحرارة الشديدة إلى تعطيل آليات التبريد في الجسم، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة وتشنج العضلات والدوار وحتى الحالة المهددة للحياة - ضربة الشمس، يبدأ الإرهاق بشكل أسرع، مما يعيق الأداء الرياضي بشكل كبير.

الجفاف والتدهور

أثناء موجة الحر، يعمل الجسم بشكل أسرع من المعتاد لتبريد نفسه، ويزداد التعرق بشكل كبير، ولكن فقدان السوائل المفرط يؤدي إلى الجفاف، ويتحول تدفق الدم من العضلات إلى الجلد، مما يقلل من القوة والقدرة على التحمل.

ما وراء الإجهاد البدني

العبء النفسي الناتج عن المنافسة في ظل درجات حرارة مرتفعة في أولمبياد باريس لا ينبغي الاستهانة بالإجهاد الحراري، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى الانفعال وصعوبة التركيز وحتى إعاقة اتخاذ القرار، بالنسبة للرياضيين الذين كرسوا سنوات من التدريب، فإن الضغط العاطفي الناجم عن عدم الأداء بأفضل ما لديهم يمكن أن يكون هائلاً.

يواجه بعض الرياضيين خطرًا متزايدًا في درجات الحرارة الشديدة، الرياضيون الذين يمارسون رياضات التحمل مثل عدائي الماراثون وراكبي الدراجات الذين يتنافسون في الهواء الطلق لفترات طويلة هم أكثر عرضة للخطر، بسبب ظروفهم الأساسية، قد يكون الرياضيون البارالمبيون أكثر عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالحرارة، حيث قد تتأثر قدرتهم على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وأضاف أن دراسة أجريت في دورة الألعاب البارالمبية 2020 كشفت أن أكثر من 21٪ من الرياضيين البارالمبيين عانوا من أعراض الإجهاد الحراري.

مكافحة موجة الحر

لحسن الحظ، هناك استراتيجيات موجودة للتخفيف من مخاطر الحرارة الشديدة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس منها:

الترطيب هو المفتاح

يحتاج الرياضيون إلى إعطاء الأولوية للترطيب الكافي بالماء والسوائل الغنية بالإلكتروليت طوال اليوم، حتى قبل وبعد التدريب أو المنافسة.

أهمية تقنيات التبريد

إن التبريد المسبق بالاستحمام بالماء البارد وارتداء ملابس خفيفة الوزن وجيدة التهوية هي إجراءات بالغة الأهمية.

استمع إلى جسدك

يجب على الرياضيين أن يكونوا يقظين، يجب عليهم تعديل شدة التدريب، والبحث عن الظل أثناء فترات الراحة، وعدم التردد في الانسحاب من المنافسة إذا شعروا بالإعياء، يمكن أن يؤدي التدريب على التأقلم مسبقًا أيضًا إلى تحسين تحمل الحرارة بشكل كبير.