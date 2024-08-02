شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول إيمان خليف بأولمبياد باريس.. أعراض ارتفاع هرمون الذكورة عند الفتيات والان مع تفاصيل الخبر



"عانيت كثيرًا من التنمر بسبب مظهري، وقاومت ونجحت، واستمريت رغم كل شيء، واليوم نجحت، وأنا مصدومة من تلك الحجج، فقد شاركت في العديد من البطولات ولم تكن هناك أي مشاكل، ولكن عندما كانت فرصتي في الفوز بالميدالية الذهبية كبيرة، جاءوا ليمنعوا ذلك ، مبررين لأنفسهم بأن أرقامي أعلى من أرقام بقية السيدات".. هكذا عبرت إيمان خليف التي تأهلت للدور الثمانية للملاكمة بعد اتهامها بأنها ثنائية الجنس، بسبب هيئتها، إلا أنها تعاني من ارتفاع نسبة الهرمون الذكوري التستوستيرون.



ووفقا لتصريح خاص لليوم السابع، للدكتور حسن الفكهاني استشاري الجلدية والتناسلية في كلية طب المنيا، سنتعرف على تأثير وأسباب ارتفاع هرمونات الذكورة التستوستيرون في جسم الفتيات.

أكد الفكهانى، أن جسم الرجل والمرأة يتكون من هرمونات ذكورية وأنثوية، وحسب جنس الشخص يكون الهرمون الخاص به أعلي، أي إذا كان رجلا فهرمون التستوستيرون يكون مرتفعا عن هرمون الأستروجين، والعكس بالنسبة للسيدات.

وأضاف، أنه يتم إفراز هرمون التستوستيرون في جسم النساء عن طريق المبيضين والغدة الكظرية، ولكنه عند الرجل من الخصيتين، وهذا الهرمون هام عند النساء مع هرمون الاستروجين لبناء أنسجة الجهاز التناسلي للمرأة، وتقوية بنية العظام،و رفع الخصوبة، وانتظام الدورة الشهرية.

وأشار إلي أنه في بعض الأحيان تتعرض الفتيات، إلي ارتفاع هرمون الذكورة، وهذا يؤثر علي شكل الجسم، وزيادة ظهور الشعر في الجسم، علي الوجه أو الصلع أي عدم وجود شعر في الرأس.

أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون

وهناك بعض الأعراض التي تظهر على الفتاة وتعني أنها مصابة بارتفاع هرمون الذكورة، ومنها:

-تغير في طبيعة أنسجة الثدي.

-ضعف الخصوبة.

-عدم انتظام الدورة الشهرية.

-هشاشة العظام.

-جفاف في المهبل.

-ظهور حب الشباب بكثافة.

-اضطراب سكر الدم.

-ضعف الخصوبة والعقم.

-السمنة .

- تكيس المبايض.

-خشونة الصوت.

-تغير المزاج.

علاج ارتفاع هرمون التستوستيرون

وعن أفضل طرق لعلاج هرمون الذكورة عند النساء، يجب المتابعة المستمرة لقيام نسبة الهرمون، مع الاهتمام بالتغذية الصحية، مثل الأسماك، والمكسرات، وبذور الكتان.

