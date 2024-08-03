شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى: 4 حالات نفسية شائعة تصيب المرأة خلال وبعد الحمل.. منها شجن الولادة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد محمود حمودة، مدرس واستشارى الطب النفسي فى كلية الطب جامعة الأزهر، أن هناك 4 حالات نفسية شائعة تصيب المرأة خلال فترة الحمل والولادة ، وهذه الحالات هى اكتئاب الحمل، شجن الولادة، اكتئاب الولادة، وذهان الولادة.



وأوضح الدكتور حمودة أنه يجب أن تكون الأم على وعى بهذه الحالات واستشارة طبيب متخصص لعلاجها.

وأشار استشارى الطب النفسي بجامعة الأزهر إلى أن شجن الولادة أو حزن الولادة baby blues هو الأكثر شيوعا بين النساء الحوامل، بنسبة 30 ـ 60% منهم، ويظهر بعد 3 أيام من الولادة ولا يستمر أكثر من أسبوعين، ومن أعراضه شعور بالحزن أو التعب ونقص الطاقة وتقلب الشهية وقلة النوم حتى عندما يكون الطفل نائما، مضيفا أنه إذا استمر لأكثر من ذلك يصبح اكتئابا بعد الولادة.



وأوضح أن اكتئاب بعد الولادة قد يستمر لفترة 6 أشهر ويحدث لنسبة 10% من النساء بعد الحمل، مشيرا إلى أن أخطر الحالات النفسية التى تصيب النساء بعد الولادة هو فصام أو ذهان الولادة وتوجد 1 فى 1000 امرأة قد تصاب به وهو الأخطر على الإطلاق، حيث قد تقتل الأم نفسها أو أطفالها و4% من الأمهات المصابات بفصام الولادة ينتحرن، و5% يقتلن أولادهن بسبب حدوث ضلالات وهلاوس عند الأم تجاه الطفل أنه سوف يؤذيها.