شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون عن خطأ أثناء الشواء قد يسبب السرطان.. كيف تتجنبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

قال صندوق أبحاث السرطان العالمي، أن هناك أدلة تشير إلى أن اللحوم والدواجن والأسماك المشوية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، ووفقا لموقع أكسبريس فإن المواد المسببة للسرطان هي الأمينات غير المتجانسة (HCAs)، والتي تتشكل عندما تتعرض الأحماض الأمينية في هذه الأطعمة لدرجات حرارة عالية جدًا، والهيدروكربونات العطرية الموجودة في الدخان واللهب.

لتقليل التعرض لهذه المواد الكيميائية، تجنب تناول الطعام المحروق أو المتفحم بشكل مفرط، حيث تشتعل النيران عندما يتساقط الدهن على الفحم، لذا اختر اللحوم قليلة الدهون، ولا تفرط في ملء الشواية، وإذا اشتعلت النيران، انقل الطعام إلى جزء أكثر برودة من الشواية.

هناك الكثير من المخاطر الصحية الأخرى عندما يتعلق الأمر بالطهي على الفحم.

الكثير من اللحوم: على الرغم من أن الكثير منا يستمتع الآن بوجبات نباتية أكثر، إلا أن اللحوم لا تزال تحظى بالاهتمام في حفلات الشواء - وغالبًا ما نتناول الكثير منها.

نصائح لتقليل المخاطر

لتقليل الدهون المشبعة، استبدل لحم البقر والضأن بالدجاج والديك الرومي، وتخلص من الدهون في اللحوم، هناك أيضًا أدلة جيدة على أن اللحوم الحمراء والمصنعة مثل البرجر والسوسيس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذا قم بإدراج سمك السلمون والسردين والماكريل الغني بالأوميجا 3 في القائمة.

لتقليل المخاطر، ابدأ باستخدام مقلاة نظيفة، وتأكد من أن الفحم المستخدم في الشواء ساخن بدرجة كافية قبل البدء في الطهي وإلا فقد يحترق الطعام من الخارج ولكنه يظل نيئًا من الداخل، لا تغسل الدجاج أو اللحم النيئ (فهذا يتسبب في انتشار البكتيريا حوله)، ولكن ضعه في حاويات منفصلة محكمة الغلق واستخدم أكياس وصناديق تبريد مع الثلج للحفاظ عليه باردًا.

اطبخ اللحوم والدواجن جيدًا - يمكن تقديم اللحوم الحمراء مثل شرائح اللحم نادرة إذا تم تحمير الجزء الخارجي بشكل صحيح، ولكن لا ينبغي أن يكون هناك أي لون وردي في منتصف الدجاج أو الكباب أو البرجر، ويجب أن تكون العصائر صافية.

تجنب التلوث المتبادل من خلال فصل المكونات النيئة عن المطبوخة - حتى على الشواية - واستخدام أدوات مختلفة وألواح تقطيع وأطباق وأوعية لكل منها، ولا تسكب أبدًا التتبيلة المتبقية من اللحوم النيئة على اللحوم المطبوخة جزئيًا، إذا كنت تريد استخدامها، فقم بطهيها في مقلاة أولاً، أخيرًا، اغسل يديك بانتظام، واحفظ السلطات والصلصات باردة ومغطاة، وقم بتخزين البقايا بسرعة.

