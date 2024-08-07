شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لبن الأم غنى بالبروتينات وأول لقاح يتلقاه الطفل فور ولادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت منظمة الصحة العالمية في بيان لها عن سؤال لماذا يجب على الأمهات إرضاع المولود الجديد خلال ساعة واحدة من الولادة؟ موضحة أن أول حليب يتلقاه الطفل في الأيام الأولى بعد الولادة - المعمود - مهم للغاية لمناعته، ويعتبر أول لقاح للطفل غني بالبروتينات والأجسام المضادة.

وأضافت أن هذا يعزز تطوير جهاز المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة ضد العدوى ويحسن بشكل كبير فرصة بقاء الطفل المبتسر أو منخفض الوزن.

وأوضحت المنظمة، أن التأخير لبضع ساعات يمكن أن يكون له عواقب تهدد الحياة على الأطفال حديثي الولادة ويحد من قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية، مشيرة إلى أنه يستمر الترويج لبدائل لبن الأم باستخدام ممارسات تسويقية غير أخلاقية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المنظمة: "أكثر من نصف مليار امرأة عاملة لا يستفدن من التدابير الأساسية لحماية الأمومة في القوانين الوطنية، لا يطلب إلا 20% من البلدان من أصحاب العمل أن يوفّروا للعاملات فترات راحة مدفوعة الأجر ومرافق للرضاعة الطبيعية أو لاستدرار لبن الأم، حيث يستفيد أقل من نصف عدد الرضع الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الخالصة".