شكرا لقرائتكم خبر عن دايت للحفاظ على صحة البشرة ومقاومة حب الشباب.. اعرف ما يجب تناوله وتجنبه والان مع تفاصيل الخبر

يلعب نظامك الغذائي دورًا حاسمًا في صحة بشرتك ومظهرها، ويمكن أن يؤثر ما تأكله على ترطيب بشرتك ومرونتها ونقائها بشكل عام، ويرصد تقرير موقع "Healthline" تأثير النظام الغذائي على بشرتك، بما في ذلك الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها للحصول على بشرة صافية.

أطعمة يجب تناولها للحصول على بشرة صافية 1. الفواكه

التوت (التوت الأزرق، الفراولة، التوت الأحمر): غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل علامات الشيخوخة.

البابايا: تساعد في تفتيح البشرة وتقليل التصبغ.

التفاح: يحتوي على حمض الماليك الذي يساعد في تقشير البشرة.

2. الخضروات الورقية

السبانخ والكرنب:

غنية بفيتامينات أ، سى، هـ، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد .

الجزر: غني بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ، وهو ضروري لإصلاح البشرة وتعزيز مرونتها.

الطماطم: تحتوي على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس ويحسن الملمس.

3. الدهون الصحية

الأفوكادو: مليء بالدهون الصحية وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وتقليل التجاعيد والالتهابات.

المكسرات والبذور مثل (اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان): غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد في الحفاظ على حاجز الدهون في الجلد وتقليل الالتهابات.

الأسماك الدهنية مثل (السلمون والماكريل والسردين): غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين هـ، مما يساعد في تقليل الالتهابات والحفاظ على ليونة الجلد.

4. الأطعمة المرطبة

الخيار: يساعد محتواه العالي من الماء في الحفاظ على ترطيب الجلد.

البطيخ: يوفر الترطيب اللازم للبشرة وهو غني بفيتامينات أ و سى.

5. الحبوب الكاملة

الشوفان: يحتوى على الزنك، المعروف بقدرته على تقليل الالتهابات والمساعدة في التئام الجلد.

6. التوابل

الزعفران: يحسن لون البشرة ويقلل البقع الداكنة للحصول على بشرة متوهجة.

الكركم: مضاد للالتهابات وللميكروبات، فهو يساعد في علاج حب الشباب وتفتيح البشرة.

فيما يلى.. أطعمة يجب تجنبها للحصول على بشرة صافية:

1. الأطعمة السكرية، مثل الحلوى والمعجنات والمشروبات السكرية، ويمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى زيادة مستويات الأنسولين، مما قد يؤدي إلى تحفيز إنتاج الزيوت والمساهمة في ظهور حب الشباب.

2. منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن منتجات الألبان يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حب الشباب بسبب الهرمونات الموجودة في الحليب.

3. الأطعمة المصنعة والسريعة، مثل رقائق البطاطس والبطاطس المقلية والبرجر في الوجبات السريعة، فغالبًا ما تكون هذه الأطعمة عالية في الدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة والمواد المضافة، والتي يمكن أن تؤدي إلى التهابات البشرة وظهور حب الشباب.

4. الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمكرونة والأرز، ويمكن للأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي العالي أن ترفع مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين وتفاقم حب الشباب.

5. الأطعمة المقلية، مثل الدجاج المقلي والكعك، فهى عالية في الدهون المتحولة ويمكن أن تسبب الالتهابات، مما يؤدي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.

6. الأطعمة الغنية بالصوديوم، مثل الوجبات الخفيفة المالحة، يمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من الملح إلى احتباس الماء والانتفاخ، وخاصة حول العينين.

نصائح إضافية للحصول على بشرة صافية:

1. حافظ على ترطيب جسمك، من خلال شرب الكثير من الماء طوال اليوم للحفاظ على ترطيب بشرتك وطرد السموم من الجسم.

2. حافظ على توازن نظامك الغذائي: تأكد من تناول كمية متوازنة من البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات للحفاظ على صحة الجلد بشكل عام.

3. إدارة التوتر: يمكن أن يؤثر التوتر سلبًا على بشرتك، لذلك مارس تقنيات إدارة التوتر مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين التنفس العميق.

4. احصل على قسط كافٍ من النوم: استهدف 7-9 ساعات من النوم كل ليلة للسماح لبشرتك بالوقت الكافي للإصلاح والتجدد.

5. مارس الرياضة بانتظام: يحسن النشاط البدني الدورة الدموية، ويوصل المزيد من الأكسجين والمواد المغذية لبشرتك.

6. قلل من الكافيين: في حين أن تناول القهوة أو الشاي باعتدال يمكن أن يكون مفيدًا، إلا أن الكافيين المفرط يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد.