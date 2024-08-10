تعرف على الآثار الجانبية لشرب الماء بعد الأكل مباشرة

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تناول الماء مباشرة بعد تناول الطعام قد يضعف عملية الهضم، ويمكن أن يؤدي سوء الهضم إلى تكوين سموم، التي ترتبط بقضايا صحية مختلفة والحفاظ على عملية الهضم الجيدة أمر حيوي لامتصاص العناصر الغذائية، وبدلاً من شرب الماء مباشرة بعد تناول الطعام، ينصح بشرب الماء الدافئ طوال اليوم للمساعدة في الهضم، ويمكن للماء الدافئ أن يعزز عملية الهضم ويساعد في تكسير الطعام.

كما يُنصح أيضًا بتناول شاي الأعشاب أو المشروبات التي تحتوي على توابل مثل الزنجبيل أو الكمون أو الشمر لتحسين الهضم والصحة العامة، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

الآثار الجانبية

عسر الهضم: شرب الماء مباشرة بعد تناول الطعام يمكن أن يخفف العصارات الهضمية.

امتصاص أقل للمغذيات: تتعطل عملية تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، عندما تشرب الماء بعد الأكل.

يسبب الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.

حرقة المعدة، وارتجاع الحمض، ومشاكل هضمية أخرى.

بطء الهضم والشعور بالثقل.

الوقت المناسب لشرب الماء

شرب الماء قبل أو بعد تناول الطعام بـ 30 دقيقة على الأقل، وهذا يسمح للجسم بهضم الطعام دون إضعاف عملية الهضم.

تأكد أيضًا من عدم ابتلاع الطعام، ولكن ارتشف الحد الأدنى من الماء لجعل الطعام طريًا، بحيث ينقسم إلى حبيبات أصغر يسهل هضمها.

تجنب دائمًا شرب الماء البارد، لأنه يؤثر على عملية الهضم ويؤدي إلى تجمع السموم في الجسم.

وبحسب الأطباء فإن الماء البارد يؤدي أيضًا إلى حالات خطيرة مثل فتق الحجاب الحاجز أو الارتجاع الحمضي، وبالمثل، تجنب المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء تناول الطعام.