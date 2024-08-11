شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد مستويات السكر بالدم.. نصائح لضبط سكرك بالحر والان مع تفاصيل الخبر

تسبب الحرارة والرطوبة في الطقس الكثير من التحديات لمرضى السكري، وبصرف النظر عن صعوبة الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، فقد تكون معرضًا لخطر متزايد للإصابة بالإجهاد الحراري، وفقًا للخبراء، ومن المهم مراقبة مستويات السكر في الدم ومراقبة الأعراض المحتملة لتجنب أي مشكلة، وفى هذا التقرير نقدم الطرق المدعومة من الخبراء للحفاظ على نسبة السكر في الدم عند مستويات مثالية فى الطقس الحار والرطب، بحسب موقع تايمز ناو.

وعندما ترتفع درجة حرارة الطقس، غالبًا بسبب الرطوبة في الهواء، من المهم جدًا مراقبة مستويات السكر في الدم عن كثب ومراقبة الأعراض المحتملة التي تشير إلى أن جسمك لا يتعامل مع الحرارة بشكل جيد.

الطقس المتقلب يؤدي أيضًا إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية، وهي علامة حمراء رئيسية في مرض السكري.

يمكن أن تكون التغيرات الموسمية صعبة بشكل خاص على الأشخاص المصابين بداء السكري.

زيادة الرطوبة وتقلب درجات الحرارة والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يمكن أن تزيد بشكل كبير من مخاطر مستويات السكر في الدم بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري.

كيف تؤثر الرطوبة على مرضى السكري؟

يمكن أن تجعلك الرطوبة متعبًا وخاملًا وتؤثر سلبًا على كيفية تأثير مرض السكري على جسمك، يصاب مرضى السكري بالجفاف بسرعة أكبر من غيرهم. تتضمن بعض العلامات ما يلي:

التعب

قلة التبول

زيادة العطش

الدوخة

الصداع

جفاف الفم والعينين

انخفاض ضغط الدم

سرعة ضربات القلب

وفقًا للأطباء، فإن الجفاف يسبب ارتفاعًا في مستويات الجلوكوز في الدم مما يجعلك تتبول بشكل متكرر، مما يزيد من مشاكلك الصحية. بصرف النظر عن ذلك، فأنت أيضًا أكثر عرضة للإجهاد الحراري لأن مرض السكري يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب، بما في ذلك الأعصاب الموجودة في الغدد العرقية، لذلك قد لا تتمكن من تبريد جسمك بكفاءة كما يحتاج.

لا يتبخر العرق كما يحدث في ظل الظروف الأكثر جفافًا، مما يجعل من الصعب للغاية البقاء باردًا - مما يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

طرق إدارة مرض السكري في الطقس الحار والرطب الحفاظ على مستويات الترطيب.

يؤثر التعرق المفرط بسبب زيادة الرطوبة على التحكم في نسبة السكر في الدم. لذا، فإن ضبط التذكيرات وشرب ما لا يقل عن 3-4 لترات من الماء يوميًا أمر بالغ الأهمية لصحتك.

مراقبة نظامك الغذائي

من الضروري دائمًا مراقبة نظامك الغذائي بغض النظر عن الموسم لضمان أن تكون مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المطلوب". تتمتع الفواكه والخضروات الموسمية بمؤشرات سكرية منخفضة وهي دليل جيد لصحتك.

اعتني بقدميك بشكل إضافي

من الضروري فحص قدميك وإبقائها جافة وارتداء أحذية مناسبة لتجنب أي مخاطر لتفاقم حالتك الصحية.