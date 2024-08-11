شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر من تناول المكرونة الكورية الحارة.. قد يؤدي إلى التسمم الحاد والان مع تفاصيل الخبر

سحبت هيئة الغذاء في الدنمارك بعض منتجات المكرونة الكورية بسبب مستويات عالية من مادة الكابسيسين الخطيرة، وحذرت إدارة الغذاء والدواء الدنماركية وفقًا لموقع هيلث سايد من أن تناول هذه المكرونة قد يؤدي إلى "تسمم حاد"، ويسلط هذا السحب الضوء على المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بتناول الأطعمة الحارة للغاية.

يوجد مستقبل الكابسيسين على لسانك، وتشعر بالحرارة والألم، ولهذا السبب قد يتفاعل جسمك بعدة طرق أثناء محاولته تبريد نفسه، مثل الشعور بالحرقان، والتعرق، وسيلان الأنف، واحمرار الوجه واليدين، وزيادة معدل ضربات القلب، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وحموضة المعدة، واضطراب المعدة، والذي قد يشمل التقلصات وعسر الهضم والإسهال وضيق التنفس وألم الصدر.

قد يكون تناول الأطعمة الحارة جدًا خطيرًا بشكل خاص على بعض الأشخاص، خاصةً أولئك الذين يعانون من حالات صحية معينة:

البواسير والشقوق الشرجية: يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج البواسير وتزيد من الألم والنزيف أثناء حركة الأمعاء.

مرض التهاب الأمعاء

تشمل هذه الحالة مرض كرون والتهاب القولون التقرحي، يمكن للأطعمة الحارة أن تزيد من تفاقم الأعراض مثل آلام البطن والإسهال والنزيف.

الارتجاع الحمضي ومتلازمة القولون العصبي

يمكن للأطعمة الحارة أن تهيج المريء وتزيد من أعراض الارتجاع الحمضي، يمكن للأطعمة الحارة أن تؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي مثل الغازات والانتفاخ وآلام البطن والإسهال.

قد تتفاقم بعض المشاكل الصحية نتيجة تناول الأطباق الحارة، حيث يتفاعل الجسم مع الأطعمة الحارة، الذي يكتشف الكابسيسين ويرسل إشارات الحرارة والألم إلى الدماغ، بالنسبة لمعظم الناس، قد يسبب تناول الأطعمة الحارة عدم الراحة، ولكن بالنسبة للآخرين، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية خطيرة.

كيفية البقاء آمنًا

يجب أن تكون على دراية بمستوى التوابل في طعامك وتجنب الأطعمة الحارة بشكل مفرط إذا كنت تعاني من أي من الحالات الصحية المذكورة أعلاه، انتبه دائمًا إلى عمليات سحب الأطعمة والتحذيرات من سلطات سلامة الأغذية لحماية صحتك.