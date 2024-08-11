أكثر الصفات التي تسبب المشاكل الزوجية

يعتبر العناد من أكثر الصفات التي تسبب الخلافات الزوجية، حيث يتمسك أحد الأطرف برأيه ويرفض الاستماع لوجهات النظر المختلفة مما يزيد من تعقيد الأمور.

سنقدم لك في هذا المقال ثلة من النصائح التي قد تساعدك على التعامل بسلاسة إذا كان زوجك عنيد.

المواجهة: تجنبي تقبل طريقة زوجك الصعبة بالصمت، بل تحدثي معه بصراحة وأخبريه أن سلوكه يضايقك لتتمكني من الحصول على فسحة للتفاوض وتقريب وجهات النظر.

عليك فقط اختيار الوقت المناسب لطرح هذا الإشكال وبأسلوب ذكي حتى لا تكون النتيجة عكسية.

النقاش: في حال لاحظت أن قرارات زوجك خاطئة أو ليست في محلها يمكنك مناقشته، لأن النقاش قد يأتي بنتائج يصعب الحصول عليها بالرفض أو التمرد.

تقبل وجهة النظر المخالفة: تجنبي التفوه بتعليقات غير مناسبة لقرارات زوجك، فاحترام وجهات النظر هو احترام للشخص في حد ذاته.

التأجيل: إذا كان بإمكانك تأجيل النقاش في بعض الأمور فافعلي، لأن ذلك قد يعطي فرصة لمراجعة القرار أو تغير وجهة النظر، لأن العناد أحيانا قد يكون بدافع الغضب أو بعض المشاعر الدفينة.

حل وسطي: إذا قمت بمواجهة عناد زوجك قد تدخلين في دوامة الشد والجذب، لذلك ابحثي عند النقاش أو تشبث زوجك برأيه عن حلول وسطية ترضي جميع الأطراف فهي إستراتيجية تُأتي أكلها في أغلب الأحيان بعيدا عن احتدام النقاشات.

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