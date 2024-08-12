شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده سمنة.. استشاري تغذية هيقولك الأسباب ونصائح للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة إسراء عمران، استشارى طب الأسرة والتغذية العلاجية، إن سمنة الأطفال انتشرت بصورة كبيرة، مضيفة أنه يتم تحديدها بناء على وزن الطفل بالنسبة إلى طوله (بحساب معدل كتلة الجسم) ويتم تحديدها حسب عمر الطفل على منحنيات النمو لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أنه مع انتشار سمنة الأطفال لابد من معرفة الأسباب ومنها تغيير العادات الغذائية للأطفال والكبار وأهمها اعتماد الأطفال والعائلات على الوجبات السريعة مثل المعجنات والنودلز سريعة التحضير وغيرها وكذلك الاستخدام المفرط للمشروبات السكرية منعدمة القيمة الغذائية مثل المشروبات الغازية.

وتابعت دكتورة إسراء عمران أن معدل حركة الأطفال والنشاط البدني أصبح أقل من السابق نتيجة زيادة استخدام الشاشات مثل الموبايل والتابلت والبلاي ستيشن وغيرها علاوة على السهر وتغيير مواعيد النوم ما يؤثر بصورة كبيرة على هرمون النمو الذي يتم إفرازه ليلا وكذلك على هرمون الكورتيزول وعلى شهية الأطفال.

وأضافت استشاري طب الأسرة والتغذية العلاجية أن التوتر والضغط النفسي قد يؤدي إلى ظهور السمنة في الأطفال نتيجة لارتفاع هرمون الكورتيزول ومنها غياب الأب أو تعرض الطفل لعنف أسري، علاوة على الأسباب الوراثية أيضًا قد تلعب دورًا مهمًا في سمنة الأطفال.

وعن مخاطر السمنة على الأطفال قالت الدكتورة إسراء عمران إنه في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الأمراض في الأطفال منها مقاومة الأنسولين، السكر من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والكوليسترول، ألم العظام وغيرها.

وقدمت الدكتورة إسراء عمران نصائح لأى أسرة لديها طفل عنده سمنة منها أنه لابد من عرض الطفل على طبيب بشري تخصص تغذية أو طبيب أطفال متخصص تغذية لتقييم الطفل على منحنيات النمو وبعد تقييم الطفل قد يحتاج الطفل بناء على رأي طبيب التغذية إلى عرضه على طبيب أمراض الغدد الصماء أطفال.

وللتخلص من سمنة الأطفال نصحت الدكتورة إسراء عمران بالآتي:

- تغيير عادات الأسرة بالكامل وتقليل الأطعمة سريعة التحضير وتناول الأطعمة من المنزل بصورة صحية.

- تقليل العصائر والمشروبات وتناول الفاكهة سليمة بدلاً من عصرها.

- ممارسة نشاط بدني على الأقل ساعة يوميًا.

- تقليل وقت التعرض للشاشات وتجنب تناول الطعام أمام التليفزيون.

- تنظيم نوم الطفل والاستيقاظ والنوم مبكرًا.

- توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية.

- تجنب الضغط النفسي على الطفل والتنمر عليه بسبب زيادة وزنه.