شكرا لقرائتكم خبر عن لو شاكك في إصابتك بالنقرس..4 تحاليل لازم تعملها والان مع تفاصيل الخبر

النقرس يعد من الأمراض التي تصيب البعض نتيجة لارتفاع حمض اليوريك في الجسم، ويعرض الشخص المصاب به لألم في القدم والركبة والكاحل.

وحول ذلك صرح الدكتور أمير عبد العاطي استشاري العظام، أن مرض النقرس من الأمراض التي يجب التعرف علي إصابتها، لأن إهمال العلاج قد يؤدي لتعرض المصاب لعدم القدرة علي الحركة والمشي.

وأوضح ، أن هناك بعض الأعراض التي تساعد في التحقق من الإصابة بالنقرس، فارتفاع أو نقصان حمض اليوريك يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالنقس، ويصاحب هذا بعض الأعراض، التي تشمل ألم شديد في المفاصل، وتصلب المفاصل، عدم القدرة على الحركة، احمرار وتورم في المفاصل المصابة.

وقدم استشاري العظام، أهم التحاليل الطبية التي تساعد في إكتشاف الإصابة بالنقرس، ومنها:

-تحليل الدم لقياس نسبة حمض اليوريك

في حالة ارتفاع نسبته عنه الطبيعي فهذا يعد مؤشر للإصابة بالنقرس.

-الأشعة السينية “x ray”

قد تساعد في التشخيص، لأنها تحدد مكان الالتهاب، وتؤكد أو تنفي الإصابة.

-عينة سائل المفصل

يتم أخذ عينة من السائل الموجود في المفصل المصاب بالألم، عن طريق إبرة، وفي حالة وجود بلورات فهذا يعني الإصابة.

وأخيرا، أكد أمير، أن علاج النقرس يعتمد علي الأدوية "مضادات الالتهاب" فهي تساعد بشكل ملحوظ في تجنب التعرض للإصابة بألم شديد وتحد من النوبات الخاصة بالمرض.

