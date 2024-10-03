إيران بعد قصف إسرائيل: عمليتنا انتهت وهذه الرسالة أوصلناها لواشنطن

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أن تكون بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة قبل الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وقال عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي الإيراني، "قبل الهجوم، لم تكن هناك أي اتصالات"، مشيرا إلى أن بلاده تواصلت مع الجانب الأميركي بعد الهجوم عبر السفارة السويسرية في طهران.

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وأضاف "النقطة الرئيسية للرسالة التي أوصلناها للأميركيين كانت بأننا كنا نقوم بتحرّك دفاعي في إطار ميثاق الأمم المتحدة".

وتابع "حذّرنا القوات الأميركية بضرورة الانسحاب من هذه المسألة وعدم التدخل وإلا فستواجه ردا قاسيا من جانبنا".

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وأكد أن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأن "العملية انتهت ولا ننوي المواصلة".

وأفاد الحرس الثوري الإيراني بأن الهجمات الصاروخية التي نفّذتها إيران ضد إسرائيل الثلاثاء استهدفت "ثلاث قواعد عسكرية" في محيط تل أبيب وقواعد رادارات، مضيفا بأن "90% من الصواريخ ضربت أهدافها".

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وقال عراقجي إن "التحرّك الإيراني انتهى إلا إذا قررت إسرائيل استدعاء ردود انتقامية إضافية".

وحذّرت طهران من رد "ساحق" إذا ردّت إسرائيل على الهجوم الأخير.

وشنت إيران مساء أمس الثلاثاء، هجوما واسعا بعشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، حيث دوت صافرات إنذار في أكثر من 1800 بلدة وموقع في جنوب ووسط وشمالي إسرائيل، وذلك ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ، إسماعيل هنية ، في طهران وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

المصدر : وكالات - عرب 48