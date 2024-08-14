شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائي للمرأة فى فترة انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

مع بلوغ النساء سن اليأس، تطرأ تغييرات عديدة على أجسامهن نتيجة انخفاض مستوى الهرمونات مثل الاستروجين، يترافق ذلك مع أعراض متعددة تشمل الهبات الساخنة، التغيرات المزاجية، وزيادة الوزن، يعد النظام الغذائي الصحي أحد الأدوات الأساسية في تخفيف هذه الأعراض وتحسين نوعية الحياة.



من جانبه أوضح الدكتور حاتم محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، أنه مع دخول النساء في مرحلة سن اليأس، يبدأ الجسم في تجربة مجموعة من التغيرات الفسيولوجية التي تؤثر بشكل مباشر على الاحتياجات الغذائية، ومن بين هذه التغيرات انخفاض كتلة العضلات، زيادة الدهون في منطقة البطن، وتراجع كثافة العظام، وهذه التغيرات تجعل من الضروري إعادة النظر في النظام الغذائي لتلبية الاحتياجات الجديدة.

وخلال فترة انقطاع الطمث على المرأة تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجينها، ونظرًا لأن النظام الغذائي للنساء غالبًا ما يكون منخفضًا في الحديد والكالسيوم، ويجب الحصول على ما يكفي من الكالسيوم، تناول من حصتين إلى أربع حصص من منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم يوميًا، يوجد الكالسيوم في منتجات الألبان والأسماك (مثل السردين والسلمون المعلب) والبروكلي والبقوليات. ويجب أن تحصل النساء على ما يقرب 1200 مليجرام يوميًا.

أيضا يلعب البروتين دورًا حيويًا في الحفاظ على كتلة العضلات التي قد تنخفض بشكل طبيعي مع التقدم في السن، ويجب تضمين مصادر البروتين مثل الأسماك، الدجاج، البقوليات، والمكسرات في النظام الغذائي اليومي.

احرصى على زيادة نسبة الحديد في جسمك، يوجد الحديد في اللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والدواجن، والأسماك، والبيض، والخضراوات الورقية الخضراء، والمكسرات، ومنتجات الحبوب المدعمة.

من ناحية أخرى أشار الطبيب إلى أنه من المهم تجنب بعض الأطعمة التي قد تزيد من شدة أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة والتقلبات المزاجية، لذا ينصح بتقليل تناول الكافيين، الأطعمة الحارة، حيث أن هذه المكونات قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض، مع التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، كما يجب الحد من تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 7% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، لان الدهون المشبعة الكوليسترول تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب .

بالإضافة إلى تقليل استخدم السكر والملح لأن الإفراط في تناول الصوديوم في النظام الغذائي يرتبط بارتفاع ضغط الدم، كما يجب عليك تجنب الأطعمة المدخنة والمملحة والمشوية على الفحم، فهذه الأطعمة تحتوي على مستويات عالية من النترات، والتي ترتبط بالسرطان

