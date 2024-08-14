شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تهدى نوبات البكاء لدى طفلك حديث الولادة.. نصائح سهلة وفعالة والان مع تفاصيل الخبر

يبكي الأطفال حديثو الولادة لأسباب عديدة، والبكاء هو الطريقة الرئيسية التي يتواصلون بها، فهى الطريقة التي يجذبون بها انتباهك ويعبرون عن احتياجاتهم، في البداية، قد يكون من الصعب تفسير بكاء طفلك المختلف، ولكن مع مرور الوقت، ستصبحين أفضل في التعرف على احتياجات طفلك المحددة وتلبيتها، في هذا التقرير نتعرف على طرق التعامل مع نوبات البكاء عند الرضع.



وقال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن نوبات البكاء عند الرضع من المشاكل المزعجة التي تواجه الأمهات الجدد وتحتار في سبب بكاء طفلها.



وأوضح أن أهم علاج لنوبات البكاء عند الرضع هو الرضاعة، أو تشغيل صوت بجانب الطفل من الضوضاء البيضاء مثل: خلاط أو مكنسة أو مقطع للضوضاء البيضاء من اليوتيوب.



وأشار إلى أنه لعلاج نوبات البكاء عند الرضع أيضاً يجب حمل الطفل وجعله ينام على بطنه مع "الطبطبة" على طفلك، مضيفاً أنه يمكنك التأكد من وجود أي شيء يلف على أصابع القدمين أو اليدين وقد يكون هو سبب البكاء عند طفلك.



وأكد أن الطفل قد يعانى من خدش في عينيه من الداخل، مضيفاً أنه إذا لم تجدى الطفل قد هدأ بعد كل النصائح السابقة يمكنك الخروج بالطفل لمكان مفتوح أو خارج المنزل لتغيير الجو حتى يهدأ.



وأوضح أنه إذا فشلك كل المحاولات لتهدئة الرضيع يجب الذهاب للطبيب للكشف على الرضيع، مضيفاً أنه يجب عدم هز الطفل بعنف لتهدئته، لأن هذا الأمر يعرضه لكسر في الضلوع أو نزيف بالمخ ومتلازمة هز الرضيع.



وقدم الدكتور علاء عبد العزيز نصائح لتقليل نوبات البكاء لدى طفلك فيما بعد وهى:



- الابتعاد عن الحزن، لأنه يؤثر على لبن الرضاعة الطبيعية.

- اجعلى وقت الرضاعة بعيد عن أي أصوات مزعجة.

- اجعلى درجة حرارة غرفة الطفل جيدة بحيث لا يكون الجو حاراً أو بارداً.